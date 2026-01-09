وزير خارجية فرنسا يحذر من “خطر” يهدد النظام السياسي الأوروبي

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، من خطر يهدد النظام السياسي الأوروبي الراهن، وذلك خلال خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين.

وقال بارو:

“لا، لن تختفي الحضارة الأوروبية. لكن نعم، نظامنا السياسي في خطر اليوم، على الرغم من استقراره الثمين في عالم لا يمكن التنبؤ به، وعلى الرغم من ثروته الهائلة في المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والمالية”.

وأشار الوزير الفرنسي بهذا التصريح إلى وثيقة “استراتيجية الأمن القومي” الأميركية الأخيرة، التي حذرت من احتمالية “محو” الحضارة الأوروبية، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز القدرات الأوروبية لمواجهة التحديات الحالية وضمان استقرار النظام السياسي في القارة.

المصدر: وكالة فرانس برس