موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية حيوية ردا على اعتداء استهدف مقر إقامة بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربة مكثفة استهدفت منشآت أوكرانية حيوية، شملت استخدام صاروخ “أوريشنيك” الباليستي، وذلك رداً على ما وصفته بهجوم “إرهابي” نفذته كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود أواخر ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صدر صباح اليوم الجمعة إن “القوات المسلحة الروسية، ورداً على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي ليلة 29 ديسمبر، نفذت ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أُطلقت من البر والبحر، بما في ذلك منظومة صواريخ ‘أوريشنيك’ المتنقلة متوسطة المدى، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، ضد أهداف حيوية داخل أوكرانيا”.

وأكد البيان أن الضربة “حققت أهدافها بالكامل”، موضحاً أنها أصابت منشآت لإنتاج الطائرات المسيّرة التي استخدمت في الهجوم على مقر إقامة بوتين، إلى جانب مرافق في البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وشددت الوزارة على أن “أي أعمال إرهابية يرتكبها النظام الأوكراني لن تبقى دون رد”.

وفي السياق ذاته، أفادت القوات المسلحة الأوكرانية بتعرض مقاطعة لفوف في غرب البلاد لهجوم بصاروخ باليستي حلّق بسرعة تُقدَّر بنحو 13 ألف كيلومتر في الساعة. وأعلنت قيادة “الغرب” في القوات الجوية الأوكرانية أن تحديد نوع الصاروخ سيتم بعد فحص مكوناته، في حين تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع فيديو تُظهر توهّج السماء باللون الأحمر عقب سقوط الصاروخ.

ويُذكر أن الجيش الروسي استخدم هذا الصاروخ الباليستي الفرط صوتي متعدد الرؤوس للمرة الأولى في نوفمبر 2024، عندما استهدف منشأة “يوجماش” العسكرية تحت الأرض في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، رداً على محاولات أوكرانية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام صواريخ “أتاكمس” الأمريكية و”ستورم شادو” البريطانية.

