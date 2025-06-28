لبنان

النائب كرامي: التعاون لتأمين الدعم اللازم لمشاريع البنى التحتية

زار رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي السبت منطقة المنية مهنئًا رؤساء واعضاء المجالس البلدية بانتخابهم في الاستحقاق البلدي الأخير، ومؤكدًا وقوفه إلى “جانبهم في مواجهة التحديات المعيشية والإنمائية”.

وشدد كرامي على “أهمية التعاون لتأمين الدعم اللازم لمشاريع البنى التحتية، ومواجهة أزمة النفايات ومعالجتها بشكل جذري”.

ولفت كرامي الى “أهمية الدور البلدي في هذه المرحلة الدقيقة وضرورة التكامل بين البلديات في المنطقة للعمل على الملفات الإنمائية والخدماتية، وخصوصًا في ما يتعلق بالصحة العامة والبيئة وتحسين مستوى الخدمات في البلدات الشمالية”.

وقال كرامي إن “تيار الكرامة سيكون دائماً إلى جانب المنية ومع كل من يعمل بإخلاص لخدمة الناس وحماية كرامتهم”، متمنيا “للمجالس البلدية المنتخبة التوفيق في مهامها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام