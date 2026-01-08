الفلبين تجلي آلاف السكان تحسبًا لثوران بركان مايون بعد زلزال عنيف

أجلت السلطات الفلبينية نحو 3 آلاف شخص من مناطق محيطة ببركان مايون في مقاطعة ألباي، بعد زلزال عنيف بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر ضرب جنوبي البلاد، خشية حدوث سلسلة من الثورات البركانية الطفيفة.

وأوضح مسؤولون أن الجيش والشرطة وفرق الحد من الكوارث ساعدوا في إجلاء أكثر من 2800 قروي ينتمون لـ729 أسرة، يعيشون ضمن نطاق 6 كيلومترات من فوهة البركان، وهي منطقة تعتبر “منطقة خطر دائم”. كما نزح نحو 600 شخص إضافي طواعية إلى مراكز إيواء حكومية.

ورفعت مانيلا مستوى الإنذار حول بركان مايون إلى المستوى الثالث من أصل خمسة، بعد رصد تساقط متقطع لصخور بحجم السيارات وتدفقات بركانية فتاتية شديدة الحرارة، حسب ما أشار إليه كبير علماء البراكين تيريسيتو باكولكول. وأكد أن الثوران الحالي هادئ نسبيًا، وأنه من المبكر تحديد ما إذا كان سيؤدي إلى ثوران كبير وعنيف.

يأتي ذلك فيما تقع الفلبين ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، ما يجعلها معرضة بشكل دائم للبراكين والزلازل. وقد وقع الزلزال صباح الأربعاء على بعد 16 كيلومترًا شرق-جنوب شرق مدينة باكولين وعلى عمق 35 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وسط توقعات بهزات ارتدادية محتملة وأضرار ناتجة عنه.

المصدر: مكتب الدفاع المدني الفلبيني ووكالة المسح الجيولوجي الأميركية