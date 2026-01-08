الخميس   
    عربي وإقليمي

    الخارجية الإيرانية تدين التصريحات الأميركية وتؤكد: الشعب لن يسمح بالمسّ بالسيادة الوطنية

      أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التصريحات التدخلية والمضللة الصادرة عن مسؤولين أميركيين بشأن التطورات الداخلية في إيران، معتبرةً أنها “تعكس استمرار العداء الأميركي للشعب الإيراني، ومحاولة فاشلة للمساس بسيادة البلاد واستقلالها وكرامتها الوطنية”.

      وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أكدت الخارجية الإيرانية أن “هذه المواقف لا تنطلق من أي تعاطف مع الشعب الإيراني، بل تندرج في إطار سياسة الضغط الأقصى والتدخل في الشؤون الداخلية، وتهدف إلى التحريض على العنف وخلق الفوضى وانعدام الأمن”.

      وشدد البيان على أن “الجمهورية الإسلامية تقرّ بالاحتجاجات السلمية وفق الدستور، وتعمل على تلبية المطالب المشروعة في إطار القانون”، لافتًا إلى أن “معظم التحديات الاقتصادية الراهنة ناتجة عن الحرب الاقتصادية والمالية والعقوبات الأميركية غير القانونية”.

      وأضافت الخارجية أن “السياسات الأميركية تشكل مزيجًا من الحرب النفسية والإعلامية والتهديدات العسكرية والتحريض على الإرهاب، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

      كما ذكّر البيان بتاريخ التدخلات الأميركية في الشأن الإيراني، من انقلاب عام 1953 إلى دعم الحرب المفروضة وفرض العقوبات، مؤكدًا مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية سيادة الدول ورفض التدخلات غير المشروعة.

      وختمت وزارة الخارجية بالتأكيد أن الشعب الإيراني، بوحدته ووعيه، سيواجه هذه السياسات العدائية، ولن يسمح للضغوط والتدخلات الخارجية بتقويض سيادة إيران واستقلالها.

      المصدر: وكالة إرنا

