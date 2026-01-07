الدفاع المدني: إنقاذ سائق شاحنة إثر انقلابها على طريق مكسة – شتورا

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها مساء الأربعاء، عن إنقاذ سائق شاحنة إثر انقلابها على طريق مكسة – شتورا.

وقال البيان “قرابة الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، أنقذ عناصر الدفاع المدني سائق شاحنة سوري الجنسية”. وتابع: “كما عملوا على تحرير الراكب الذي كان برفقته، والذي احتُجز داخل مقصورة الشاحنة إثر انقلابها واصطدامها بحائط محطة لتوزيع المحروقات على طريق مكسة – شتورا، بجانب مستوعب غاز تابع للمحطة”.

وأضاف البيان “تمّ تحرير الراكب المصاب من بين حطام الشاحنة ونقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما تولّى عناصر الدفاع المدني تأمين السلامة العامة في موقع الحادث حفاظًا على سلامة المارّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام