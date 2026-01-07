في مراجعة غير مسبوقة.. واشنطن تخفض عدد اللقاحات لكل طفل

اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة يوم الاثنين بخفض عدد اللقاحات التي توصي بها لكل طفل، وتركت التطعيمات الأخرى، مثل لقاحات الإنفلونزا، مفتوحة للأسر بدون توجيه واضح.

وقال مسؤولون إن إصلاح جدول اللقاحات الاتحادي لن يؤدي إلى فقدان أي أسرة لإمكانية الوصول إلى اللقاحات أو التغطية التأمينية للقاحات، لكن خبراء الطب انتقدوا هذه الخطوة، قائلين إنها قد تؤدي إلى انخفاض تناول اللقاحات المهمة وزيادة الأمراض.

وجاء هذا التغيير، الذي اعترف مسؤولون أنه تم دون مساهمة لجنة استشارية عادة ما تتم استشارتها بشأن جدول اللقاحات، بعدما طلب الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مراجعة كيفية تعامل الدول المماثلة مع توصيات اللقاحات والنظر في مراجعة توجيهاتها للتوافق مع إرشاداتها.

المصدر: روسيا اليوم