الدفاع المدني: إنقاذ سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي في عيون السيمان – كفردبيان

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، عن إنقاذ سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي في منطقة عيون السيمان – كفردبيان.

وقال البيان إنه “حوالي الساعة 17:15 من بعد ظهر اليوم، أنقذ عناصر الدفاع المدني سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي أثناء ممارستهم هواية المشي في جبال عيون السيمان – كفردبيان”. وتابع: “عمل عناصر الدفاع المدني على إجلائهم إلى نقطة آمنة، كما قدّموا الإسعافات الأولية اللازمة لأحدهم، إثر تعرّضه للسقوط وإصابته برضوض، وقد وُصفت حالته بالمستقرّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام