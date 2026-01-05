بلدية حارة حريك تواصل أعمال الصيانة وتنظيف مجاري الأمطار حفاظًا على السلامة العامة

في إطار المتابعات اليومية التي يقوم بها قسم الأشغال في بلدية حارة حريك، وحرصًا على السلامة العامة، نفّذت فرق الأشغال أعمال إصلاح وتعزيز فتحات الصرف الصحي، بالتوازي مع استمرار تنظيف مجاري مياه الأمطار منعًا لتجمّع المياه.

كما تتواصل أعمال البنية التحتية في عدد من المواقع، وتشمل تنفيذ وصيانة شبكات الصرف الصحي، تركيب أغطية الريغارات، وتمديد القساطل الصحية، في حين تبقى فرق الصيانة على جهوزية تامة وعلى مدار الساعة خلال فترات هطول الأمطار، للاستجابة السريعة لأي طارئ قد يواجه المواطنين.

وفي السياق نفسه، تواصل فرق الأشغال رشّ المبيدات الحشرية والأدوية القاتلة للقوارض، إلى جانب رفع الأضرار والنفايات من الأحياء والجزر الوسطية في شوارع المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة والسلامة البيئية.

المصدر: جمعية العمل البلدي