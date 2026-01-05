الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 16:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بلدية حارة حريك تواصل أعمال الصيانة وتنظيف مجاري الأمطار حفاظًا على السلامة العامة

      في إطار المتابعات اليومية التي يقوم بها قسم الأشغال في بلدية حارة حريك، وحرصًا على السلامة العامة، نفّذت فرق الأشغال أعمال إصلاح وتعزيز فتحات الصرف الصحي، بالتوازي مع استمرار تنظيف مجاري مياه الأمطار منعًا لتجمّع المياه.

      كما تتواصل أعمال البنية التحتية في عدد من المواقع، وتشمل تنفيذ وصيانة شبكات الصرف الصحي، تركيب أغطية الريغارات، وتمديد القساطل الصحية، في حين تبقى فرق الصيانة على جهوزية تامة وعلى مدار الساعة خلال فترات هطول الأمطار، للاستجابة السريعة لأي طارئ قد يواجه المواطنين.

      وفي السياق نفسه، تواصل فرق الأشغال رشّ المبيدات الحشرية والأدوية القاتلة للقوارض، إلى جانب رفع الأضرار والنفايات من الأحياء والجزر الوسطية في شوارع المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة والسلامة البيئية.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

      مواضيع ذات صلة

      شرطة بلدية حارة حريك تستكمل مهامها وتعالج شكاوى المواطنين

      شرطة بلدية حارة حريك تستكمل مهامها وتعالج شكاوى المواطنين

      الدفاع المدني: انهيار مبنى متضرّر في حارة حريك دون إصابات

      الدفاع المدني: انهيار مبنى متضرّر في حارة حريك دون إصابات

      أشغال بلدية حارة حريك تتابع إصلاح البنى التحتية وتنظيف مجاري الأمطار

      أشغال بلدية حارة حريك تتابع إصلاح البنى التحتية وتنظيف مجاري الأمطار