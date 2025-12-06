السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أشغال بلدية حارة حريك تتابع إصلاح البنى التحتية وتنظيف مجاري الأمطار

      في إطار المتابعات اليومية التي يقوم بها قسم الأشغال في بلدية حارة حريك، وحفاظاً على السلامة العامة، قامت فرق الأشغال في البلدية بإصلاح وتعزيز فتحات الصرف الصحي في عدد من شوارع المنطقة.

      ويواصل قسم الأشغال عملية تنظيف مجاري مياه الأمطار استعداداً لفصل الشتاء، حيث نفذت الفرق المرحلة الثالثة من أعمال التنظيف منعاً لحصول أي انسداد يؤدي إلى فيضانات أو أضرار إضافية.​

      كما يستمر العمل على عدد من مشاريع البنية التحتية، تشمل شبكات الصرف الصحي، وأغطية الريغارات، وتمديدات القساطل الصحية، رفعاً للأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على المنطقة، حيث جرى استبدال أعمدة كهربائية متضررة، إلى جانب إصلاح عدد من قساطل المياه المتضررة أيضاً.

      وتعمل فرق الأشغال في الوقت نفسه على رش المبيدات الحشرية والأدوية القاتلة للقوارض، مع استمرار عملية رفع الأضرار والنفايات من الأحياء والجزر الوسطية في شوارع حارة حريك.​

      المصدر: موقع العمل البلدي

      مواضيع ذات صلة

      سلام يلتقي أمير قطر في الدوحة الذي أعلن عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان

      سلام يلتقي أمير قطر في الدوحة الذي أعلن عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان

      قوات العدو تطلق رشقات رشاشة باتجاه الضهيرة وتقصف بعديسة بقنبلة صوتية دون إصابات​

      قوات العدو تطلق رشقات رشاشة باتجاه الضهيرة وتقصف بعديسة بقنبلة صوتية دون إصابات​

      بلدية الخيام تنشئ محطة تكرير للمياه بالتعاون مع جمعية «أنقذوا الأطفال»

      بلدية الخيام تنشئ محطة تكرير للمياه بالتعاون مع جمعية «أنقذوا الأطفال»