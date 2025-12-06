أشغال بلدية حارة حريك تتابع إصلاح البنى التحتية وتنظيف مجاري الأمطار

في إطار المتابعات اليومية التي يقوم بها قسم الأشغال في بلدية حارة حريك، وحفاظاً على السلامة العامة، قامت فرق الأشغال في البلدية بإصلاح وتعزيز فتحات الصرف الصحي في عدد من شوارع المنطقة.

ويواصل قسم الأشغال عملية تنظيف مجاري مياه الأمطار استعداداً لفصل الشتاء، حيث نفذت الفرق المرحلة الثالثة من أعمال التنظيف منعاً لحصول أي انسداد يؤدي إلى فيضانات أو أضرار إضافية.​

كما يستمر العمل على عدد من مشاريع البنية التحتية، تشمل شبكات الصرف الصحي، وأغطية الريغارات، وتمديدات القساطل الصحية، رفعاً للأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على المنطقة، حيث جرى استبدال أعمدة كهربائية متضررة، إلى جانب إصلاح عدد من قساطل المياه المتضررة أيضاً.

وتعمل فرق الأشغال في الوقت نفسه على رش المبيدات الحشرية والأدوية القاتلة للقوارض، مع استمرار عملية رفع الأضرار والنفايات من الأحياء والجزر الوسطية في شوارع حارة حريك.​

المصدر: موقع العمل البلدي