شرطة بلدية حارة حريك تستكمل مهامها وتعالج شكاوى المواطنين

تستكمل دائرة الشرطة في بلدية حارة حريك مهامها ومعالجة الشكاوى المرسلة إلى البلدية من المواطنين.

كما يتابع عناصر الشرطة تنظيم حركة المرور وتسطير محاضر ضبط بالسيارات المخالفة والمتوقفة بشكل يعرقل السير، فضلًا عن لصق إنذارات على زجاج السيارات المهملة في الطرقات.

وبالتعاون مع عناصر من شرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، قامت شرطة بلدية حارة حريك بإزالة العوائق الحديدية الثابتة والمتحركة، والبضائع المخالفة على الأملاك العامة.

هذا وأزالت شرطة بلدية حارة حريك عددًا من اللوحات الإعلانية غير القانونية في شوارع بئر العبد، والشيخ راغب حرب، والسيد عباس الموسوي، والشهيد أحمد قصير، إضافة إلى إقامة حاجز لحجز الدراجات النارية المخالفة و”التوك توك”.

المصدر: موقع العمل البلدي