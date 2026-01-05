الإثنين   
    وزير الداخلية : لإستكمال الخطوات الإصلاحية لضمان حسن سير المرفق وتقديم خدمات أفضل

      استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ظهر اليوم رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام والفروع.

      وخلال اللقاء، نوّه الوزير الحجار ب”الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة لإعادة تنظيم العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات”، مؤكداً “أهمية استكمال الخطوات الإصلاحية لضمان حسن سير المرفق وتقديم خدمات أفضل إلى المواطنين”.

      كما أعطى الوزير الحجار توجيهاته بضرورة “التزام أعلى معايير الشفافية والانضباط، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام، والسعي لتسهيل معاملات المواطنين وتسريعها وتطوير العمل، وفقا لحاجات المرحلة المقبلة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

