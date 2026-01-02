سويسرا | الشرطة تؤكد مقتل حوالى 40 شخصًا وجرح 115 بحريق داخل منتجع للتزلج

أعلنت الشرطة السويسرية مقتل حوالى 40 شخصًا وجرح نحو 115 آخرين في حريق اندلع في حانة مزدحمة بمنتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة.

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلر خلال مؤتمر صحافي الخميس في سيون “أحصينا حوالى أربعين قتيلا وحوالى 115 جريحا، معظمهم في حالة خطرة”.

وتحدث الرئيس السويسري غي بارميلان، خلال المؤتمر إلى جانب جيسلر، عن “إحدى أسوأ المآسي” التي شهدتها سويسرا.

وأشارت السلطات إلى أنها لا تزال تحقق في أسباب الحريق الذي اندلع في حانة “لو كونستيلاسيون”، مستبعدة أن يكون ناجمًا عن “هجوم”.

وأكد مستشار كانتون فاليه المسؤول عن الأمن ستيفان غانزير، للصحافة، وقوع انفجار، لافتًا إلى أنه أتى نتيجة اندلاع الحريق.

ووصف شهود عيان مشاهد مروعة مؤكدين أن أشخاصًا حاولوا كسر نوافذ الحانة للهروب، بينما هرع آخرون إلى الشارع وبدت آثار الحروق واضحة عليهم.

المصدر: وكالة يونيوز