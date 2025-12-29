الطقس اليوم.. أمطار غزيرة في لبنان وثلوج ورياح عاتية وتحذيرات من الجليد والسيول

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان متقلّبًا خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثّر البلاد بمنخفضين جويين متتاليين، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، هطول أمطار غزيرة، رياح شديدة، وعواصف رعدية، إضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات.

وأفادت الدائرة بأن الطقس غدًا الثلاثاء سيكون غائمًا جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع تشكّل ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، محذّرة من تشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى.

ويتحوّل الطقس تدريجيًا خلال الليل إلى غائم، مع هطول أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، على أن تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، ولا سيما على المرتفعات الشمالية.

الحال العامة

منخفض جوي مصدره البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع أمطار غزيرة، رياح شديدة، عواصف رعدية، وتساقط للثلوج على ارتفاع 1400 متر.

وينحسر تأثير هذا المنخفض تدريجيًا ليل الاثنين، على أن تتأثر المنطقة مجددًا بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر مصدره شمال غرب تركيا، ما يعيد هطول الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

وتحذّر مصلحة الأرصاد الجوية من تشكّل السيول على الطرق بسبب غزارة الأمطار يومي الاثنين والخميس، كما تحذّر من سلوك الطرق الجبلية اعتبارًا من ارتفاع 1500 متر نتيجة تساقط الثلوج، إضافة إلى خطر الانزلاقات بسبب الجليد.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول

بيروت: بين 13 و21 درجة

طرابلس: بين 10 و19 درجة

زحلة: بين 4 و14 درجة

الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: غائم إجمالًا مع ضباب كثيف على المرتفعات، ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتقارب أحيانًا 85 كلم/س، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، مع ارتفاع موج البحر حتى 3 أمتار.

تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر، وتتراجع حدة الأمطار والثلوج تدريجيًا خلال الليل. تحذير من تشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارًا من ارتفاع 1300 متر.

الثلاثاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتحذير من تشكّل الجليد صباحًا. يتحوّل الطقس ليلًا إلى غائم مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، خصوصًا شمالًا.

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. أمطار متفرقة تشتد أحيانًا اعتبارًا من الظهر شمال البلاد، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى نحو 90 كلم/س شمالًا، مع ارتفاع موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وتصل إلى 1500 متر فجر الخميس.

الخميس: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى نحو 80 كلم/س، مع ارتفاع موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر نهارًا، ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا إلى 1300 متر شمالًا.

درجات الحرارة

على الساحل: بين 12 و17 درجة

فوق الجبال: بين 3 و10 درجات

في الداخل: بين 3 و11 درجة

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كلم/س، وتشتد صباحًا لتقارب 85 كلم/س شمال البلاد.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 في المئة.

حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح المياه 21 درجة.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية