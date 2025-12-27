الأحد   
    دولي

    الجيش الباكستاني يعلن تحييد 4 مسلحين مرتبطين بـ”طالبان باكستان” في بلوشستان

      أعلن الجيش الباكستاني، السبت، تحييد أربعة مسلحين على صلة بحركة «طالبان باكستان»، خلال عملية أمنية نُفذت في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

      وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أن العملية جرت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة في منطقة بانجغور التابعة للإقليم.

      وأوضح البيان أن القوات تمكنت من تحييد أربعة مسلحين خلال العملية، مشيرًا إلى أن هؤلاء مدعومون من الهند ومرتبطون بحركة «طالبان باكستان».

      وأضاف أن القوات المشاركة عثرت أيضًا على كميات من الذخيرة والمتفجرات، مؤكّدًا أن التحركات العسكرية والأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة لتعقّب أي عناصر أخرى.

      وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان، حيث تنفذ جماعات مسلحة هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين، بزعم الدفاع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية.

      وتتهم إسلام آباد حركة «طالبان باكستان» بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ هجماتها انطلاقًا منها، في حين تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

      وفي إقليم بلوشستان، تبرز أيضًا هجمات «جيش تحرير بلوشستان»، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان ومنح شعب البلوش حق إدارة شؤونه.

      المصدر: وكالة الأناضول

      الصين تتقدم بشكوى ضد الهند أمام منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات تجارية

      الصين ستشهد أكبر انخفاض سكاني في التاريخ

      مؤتمر نسائي في باكستان يؤكد على دور المرأة في الصمود وتربية الأجيال

