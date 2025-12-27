حركة الشباب الصومالية تتوعّد بمواجهة أي استخدام للكيان الإسرائيلي لأراضي أرض الصومال

تعهّدت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، السبت، مواجهة أي محاولة من جانب الكيان الإسرائيلي لـ«المطالبة بأجزاء من أرض الصومال أو استخدامها»، وذلك غداة اعتراف الكيان بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد والمنفصلة عن الصومال.

وقالت الحركة في بيان إنّها «لن تقبل بذلك، وستحاربه»، في إشارة إلى أي وجود أو نشاط إسرائيلي محتمل في المنطقة.

وأضاف البيان أنّ اعتراف الكيان الإسرائيلي بجمهورية أرض الصومال يُظهر أنّه «قرّر التوسع إلى أجزاء من الأراضي الصومالية» بهدف دعم ما وصفته الحركة بـ«الإدارة المرتدة في المناطق الشمالية الغربية».

المصدر: أ.ف.ب.