السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 18:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حركة الشباب الصومالية تتوعّد بمواجهة أي استخدام للكيان الإسرائيلي لأراضي أرض الصومال

      تعهّدت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، السبت، مواجهة أي محاولة من جانب الكيان الإسرائيلي لـ«المطالبة بأجزاء من أرض الصومال أو استخدامها»، وذلك غداة اعتراف الكيان بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد والمنفصلة عن الصومال.

      وقالت الحركة في بيان إنّها «لن تقبل بذلك، وستحاربه»، في إشارة إلى أي وجود أو نشاط إسرائيلي محتمل في المنطقة.

      وأضاف البيان أنّ اعتراف الكيان الإسرائيلي بجمهورية أرض الصومال يُظهر أنّه «قرّر التوسع إلى أجزاء من الأراضي الصومالية» بهدف دعم ما وصفته الحركة بـ«الإدارة المرتدة في المناطق الشمالية الغربية».

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      وزير الإعلام الصومالي: الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال أجندة خفية لزعزعة الاستقرار

      وزير الإعلام الصومالي: الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال أجندة خفية لزعزعة الاستقرار

      حماس تدين إعلان تبادل الاعتراف بين إدارة «أرض الصومال» والكيان الصهيوني

      حماس تدين إعلان تبادل الاعتراف بين إدارة «أرض الصومال» والكيان الصهيوني

      السعودية ترفض اعتراف الاحتلال باقليم “أرض الصومال”

      السعودية ترفض اعتراف الاحتلال باقليم “أرض الصومال”