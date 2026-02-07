رئيس الصومال يحذّر من تداعيات التدخل الإسرائيلي وتقويض النظام الدولي

حذّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أن العالم يقف عند منعطف خطير يهدد النظام الدولي القائم على القواعد، مؤكداً أن تجاهل القانون الدولي والعودة إلى منطق القوة من شأنهما إدخال البشرية في فوضى شبيهة بتلك التي سبقت الحروب العالمية.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الجزيرة السابع عشر في العاصمة القطرية الدوحة، نبّه الرئيس الصومالي إلى اتفاقيات وتحركات وصفها بغير القانونية، مشيراً إلى دور العدو الإسرائيلي في ملفات تمسّ استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومعتبراً أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وتطرّق الرئيس إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفاً ما يجري بأنه مستوى غير مسبوق من اللاإنسانية في التاريخ الحديث، ومشدداً على أن غياب حل عادل وشامل قائم على حل الدولتين ينذر بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن العالم، رغم التقدم العلمي والتكنولوجي، يواجه بواعث قلق متزايدة مع تراجع الالتزام بالقانون الدولي وتغليب “حق القوة” على “قوة الحق”، محذراً من محاولات تقويض النظام الدولي أو استبداله بمنطق المصالح الضيقة.

وفي الشأن الإقليمي، شدد الرئيس الصومالي على أن البحر الأحمر يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، محذراً من أن أي تهديد لاستقراره سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

وتناول مذكرة التفاهم التي وقعتها العدو الإسرائيلي مع إقليم أرض الصومال، معتبراً إياها إجراءً غير قانوني يمسّ سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويهدد استقرار القرن الأفريقي، ويتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي القائم على احترام الحدود الموروثة.

وختم الرئيس كلمته بالدعوة إلى تحرك دولي جاد لمحاسبة منتهكي القانون الدولي، محذراً من أن العودة إلى منطق القوة ستقود العالم إلى مراحل مظلمة من عدم الاستقرار، ومشدداً على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في دعم السلام وحماية الشرعية الدولية.

المصدر: الأناضول