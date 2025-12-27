الإمام الخامنئي: لقد تلقّى هجوم جيش أمريكا وربيبته هزيمةً أمام تضحية شباب إيران

أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الهجوم الثقيل لجيش أمريكا، وربيبته المخزية في هذه المنطقة، تلقى هزيمة أمام مبادرة وشجاعة شباب إيران الإسلامية وتضحياتهم، مشيراً إلى أنه في هذا العام “اكتسب بلدكم، ببركة الإيمان والاتّحاد والثقة بالنفس، مكانةً واعتبارًا جديدين في العالم”.

وفي رسالة إلى الاجتماع السنوي لاتحاد المنتديات الطلابية الإسلامية في أوروبا، قال الامام الخامنئي “كما ثبت أنّ الشعب الإيراني، عبر استثمار طاقاته الكامنة، وفي ظلّ الإيمان والعمل الصالح، قادرٌ على الصمود في مواجهة المستكبرين المفسدين والظالمين، وعلى إيصال نداء القيم الإسلامية إلى العالم بصوتٍ أبلغ من أيّ وقت مضى”.

وأضاف “انّ الحزن العميق الذي خلّفه استشهاد عدد من العلماء والقادة وجمعٍ من أبناء شعبنا العزيز، لم ولن يثنِ الشباب الإيرانيين أصحاب الهمّة”، وأكد أن عائلات هؤلاء الشهداء أنفسهم في طليعة هذا المسار.

ولفت إلى أن المسألة ليست قضيّة النووي أو أمورٍ من هذا القبيل، بل هي مواجهة النظام الجائر وهيمنة نظام الاستكبار في العالم المعاصر، والسعي نحو نظامٍ عادل إسلاميّ وطنيّ ودوليّ. وقال “هذه هي الدعوى الكبرى التي رفعت إيران الإسلامية رايتها، فأقضّت مضاجع المتجبّرين الفاسدين والمفسدين”.

وختم الإمام الخامنئي رسالته “أنتم أيّها الطلاب الجامعيون، ولا سيّما في خارج البلاد، تقع على عاتقكم حصّة من هذه المسؤولية الكبرى. استودعوا قلوبكم لله، واكتشفوا قدراتكم، ووجّهوا المنتديات نحو هذا المسار”.

المصدر: وكالة مهر