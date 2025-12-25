مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية في 25-12-2025

كتابة: علي حايك

قراءة: محمد قازان

من البقاعِ الى الجنوب، سابقت الشهادةُ اجواءَ الاحتفالِ بالميلادِ المجيد، وخَضّبت دماءُ اللبنانيينَ الابرياءِ التفاؤلَ الذي اعتلى منابرَ العيدِ وعِظاتِه..

شهيدانِ بغارةٍ صهيونيةٍ على حافلةٍ لنقلِ الركابِ عندَ تقاطعِ الناصرية – حوش السيد علي البقاعية، وشهيدٌ آخرُ بغارةٍ على سيارةٍ بينَ بلدتي الجميجمة وخربة سلم الجنوبيتين. فلم يَسلم يومُ ميلادِ السيدِ المسيحِ عليه السلامُ من عدوانيةِ الصهاينة، من مهدِه في بيتَ لحم والضفةِ الغربيةِ وغزة -التي خصها بابا الفاتيكان بندائه الانساني- الى بيوتِ اللبنانيينَ التي تُنسفُ بالمفخخاتِ او الغاراتِ الصهيونية..

وعن الجرحِ النازفِ من الجنوبِ الى البقاعِ تحدثَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد جوزيف عون من منبرِ العيدِ في بكركي، مبدياً تفاؤلاً باِبعادِ شبحِ الحربِ وفقَ الاتصالاتِ الدبلوماسية، ومعتبراً انَ الامورَ تسيرُ نحوَ الايجابية.

اما الاتجاهُ بقضيةِ حصرِ السلاحِ فهو البقاءُ على القرارِ المتخذ، والتنفيذُ وفقَ الظروف، فيما حضرَ الظرفُ الانتخابيُ بمفخخاتِه السياسية، فاكدَ الرئيسُ عون اتفاقَه والرئيسينِ نبيه بري ونواف سلام على ضرورةِ اجراءِ الانتخاباتِ النيابيةِ في موعدِها ..

وعن اليدِ الاسرائيليةِ التي تَقتُلُ والاخرى الداخليةِ التي تمنعُ بلسمةَ الجراحِ تحدثَ عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ حسن فضل الله للمنار، مُصوِّباً على المعرقلينَ بملفِ اعادةِ الاعمار، ناصحاً المعنيينَ باتقاءِ غضبِ الناسِ لانه اذا انفجرَ بسببِ الضغطِ لن يُبقيَ لهؤلاءِ شيئاً في الداخل ..

معَ بقائِها طَيَّ الضياعِ لايام، فجَّرَ الاعلامُ العبريُ مفاجأةً بقضيةِ الضابطِ المتقاعدِ بالامنِ العامّ اللبناني أحمد شكر الذي فُقد منذُ ايام، ملمحاً الى حدِّ التصريحِ عن مسؤوليةٍ للموسادِ الاسرائيليِّ في قضيةِ اختفائه، ومستشهداً بحوادثَ مماثلةٍ جرت على الاراضي اللبنانية، حتى قالَ المريبُ خذوني ..

فهل ستأخذُ الدولةُ ما ذكرَهُ الاعلامُ العبريُ على محلِّ الجِدِّ وتتحركُ سريعاً للدفاعِ عن امنِها المخروقِ وسيادتِها المستباحةِ وضباطِها الامنيينَ وحَصانتِهم المهدورةِ على اراضيها؟

المصدر: موقع المنار