وفد “حماس” يختتم زيارة لبغداد بحثت الوضع الإنساني في غزة

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، بحث خلالها مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وآليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد أنهى زيارته إلى بغداد، دون الكشف عن مدتها، حيث أُجريت سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقادة عراقيين، من بينهم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، تناولت التطورات السياسية والميدانية الراهنة.

وترأس الوفد القيادي في الحركة أسامة حمدان وضم المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو. وبحسب البيان، فإن المباحثات ركزت على مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة وسبل التعامل معها.

وأوضح البيان أن الوفد قدّم خلال لقاءاته في بغداد عرضا شاملا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع ونقص الاحتياجات الأساسية، إلى جانب ما وصفه بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وأكد الوفد على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية لوضع حد للعدوان المتواصل، والعمل على وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار بيان الحركة إلى أن العدو كثف، منذ بدء الحرب على غزة، إجراءاتها الرامية إلى ضم الضفة الغربية من خلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، محذراً من أن هذه السياسات من شأنها إنهاء إمكانية تطبيق حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وشدد وفد حماس على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبدعم أميركي، شنّ العدو الاسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ورغم بدء وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل الاحتلال خرق الاتفاق بشكل يومي، مما أدّى إلى استشهاد 406 فلسطينيين حتى يوم الثلاثاء.

المصدر: الجزيرة نت