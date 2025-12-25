الرئيس عون بعد لقائه الراعي: الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من اجل ابعاد شبح الحرب عن لبنان وان شاء الله نشهد دولة المؤسسات لا دولة الاحزاب والطوائف

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي: “اعايد جميع اللبنانيين وان شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة. دولة المؤسسات لا دولة الاحزاب والطوائف. هناك جرح ينزف في الجنوب. وان شاء الله بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام.

وتابع: “انا والرئيس بري والرئيس سلام مصممون على اجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب ان ينفذ في وقته”.

واضاف: “الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من اجل ابعاد شبح الحرب. واقول لكم ان شبح الحرب تم ابعاده عن لبنان، والامور ستذهب نحو الايجابية ان شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام