مادورو: فنزويلا تحظى بـ«دعم ساحق» من مجلس الأمن

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده حظيت بـ«دعم ساحق» من مجلس الأمن الدولي، على خلفية احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية.

ووصف مادورو، للصحافيين، اليوم، احتجاز الولايات المتحدة ناقلات النفط الفنزويلية بأنه «قرصنة»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمن يقدم دعماً ساحقاً لفنزويلا فيما يتعلق بحقها في حرية الملاحة والتجارة الحرة».

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن «لا أحد يستطيع هزيمة فنزويلا».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، في بيان، اليوم، إن بلاده دحضت جميع «أكاذيب» الحكومة الأميركية خلال اجتماع مجلس الأمن، معتبراً أن الولايات المتحدة تتصرف بـ«عقلية استعمارية».

وأضاف خيل أنه «لم تؤيد أي دولة في العالم، حتى الحلفاء التاريخيون للولايات المتحدة، استخدام القوة أو التهديد لإخضاع أمة حرة ذات سيادة بذريعة زائفة هي مكافحة المخدرات».

وتصاعد التوتر مؤخراً بين فنزويلا والولايات المتحدة، إذ احتجزت الأخيرة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأحادية الأميركية بذريعة تمويل كراكاس لـ«إرهاب المخدرات».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا، نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري «ضخم» يحيط بفنزويلا.

المصدر: موقع جريدة الأخبار