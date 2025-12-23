الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 19:22
    دولي

    الصين تتقدم بشكوى ضد الهند أمام منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات تجارية

      قدمت الصين طلبًا رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية خلافات مع الهند حول بعض التدابير التي تفرضها نيودلهي على تجارة المنتجات الكهروضوئية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وفق ما أعلنت المنظمة الأممية الثلاثاء.

      وأوضحت المنظمة أن الصين تعترض على المساعدات التي تقدمها الهند لقطاع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على منتجات مثل الهواتف وأجهزة تطوير تقنيات النشر على الشاشات المسطحة. وأضافت أن التدابير الهندية تشمل تعريفات جمركية وإجراءات مرتبطة بشرط استخدام منتجات محلية، ما يُعدّ تمييزًا ضد الواردات الصينية.

      وأكدت بكين في طلب التشاور أن هذه الإجراءات “لا تتماشى مع أحكام الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (1994)، واتفاق الإعانات والتدابير التعويضية، والاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة”.

      ويعد طلب التشاور الخطوة الأولى في إجراءات فضّ النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، حيث يمنح الأطراف فرصة لحل الخلاف ودياً خلال مهلة 60 يومًا، قبل أن يتم إحالة القضية إلى لجنة خاصة للنظر فيها قضائيًا في حال فشل المشاورات.

      المصدر: أ.ف.ب.

