العلامة الخطيب يطالب الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لكشف مصير النقيب أحمد شكر

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، الأجهزة الأمنية اللبنانية ببذل المزيد من الجهود لكشف مصير النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد علي شكر، الذي اختفى منذ خمسة أيام، من دون ورود أي معلومات أو معطيات حول مكان وجوده.

وفي بيان صدر عنه، أشار العلامة الخطيب إلى أن مرور خمسة أيام على اختفاء ابن بلدة النبي شيت من دون توافر أي أخبار عن مصيره يثير استغراباً شديداً، لا سيما في ظل وجود عدد من الأجهزة الأمنية اللبنانية المعروفة بكفاءتها وخبرتها.

وأوضح أن متابعة القضية جرت خلال الأيام الماضية مع الجهات المعنية، من دون إصدار أي موقف علني، حرصاً على معالجتها بعيداً عن الضجيج الإعلامي، إلا أن تطورات الملف بلغت حداً لم يعد السكوت عنه جائزاً. ودعا في هذا الإطار السلطات المختصة، ولا سيما الرئاسات العليا وقادة الأجهزة الأمنية، إلى إيلاء القضية الاهتمام اللازم، وتكثيف الجهود لكشف مصير النقيب شكر في أسرع وقت ممكن.

وختم العلامة الخطيب بتوجيه رسالة تضامن إلى عائلة شكر وأهالي بلدة النبي شيت بشكل خاص، وأهالي منطقة البقاع عموماً، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم ودعم مطالبهم، معرباً عن الأمل في جلاء هذه القضية سريعاً، تفادياً لانزلاق الأمور إلى مسارات لا يُراد لها أن تُسلك، نظراً لحساسية هذه المسألة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام