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    الفياض: الحشد الشعبي أسهم في منح القوات الأمنية الفرصة لإعادة بناء قدراتها بعد الهجمة التي شنّها تنظيم “داعش” الإرهابي

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