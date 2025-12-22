الإثنين   
    الصين تفرض رسوماً عالية على الألبان الأوروبية

      أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين عن نيتها فرض رسوم إغراق أولية تصل إلى 42.7% على واردات بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من غد الثلاثاء (23 ديسمبر 2025).

      ويأتي هذا القرار بعد تحقيق صيني حول احتمال وجود إغراق لمنتجات الألبان الأوروبية، في أعقاب تحقيقات مماثلة على واردات لحم الخنزير ورداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

      وتستهدف الرسوم الصينية الجديدة بشكل رئيس دولاً مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا، ما يمثل ضربة للاقتصادات الأوروبية المصدرة لهذه المنتجات.

      المصدر: روسيا اليوم

