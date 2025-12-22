الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 10:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ماكرون يقود جهود الاتحاد الأوروبي لمنح قرض لأوكرانيا دون المساس بالأصول الروسية

      ذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعب دورًا محوريًا في تأمين قبول قادة الاتحاد الأوروبي لمنح قرض لأوكرانيا، مع ضمان عدم المساس بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

      وأفادت الصحيفة بأن باريس عملت بخفاء لدعم ما يُعرف بـ«الخطة ب»، وهي قرض لأوكرانيا يُموَّل من خلال الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي. وأضافت أن مساعدي ماكرون سعوا خلال قمة الاتحاد الأوروبي لضمان عدم استخدام هنغاريا حق النقض في حال رفضت المشاركة في تمويل القرض على حساب الأصول الروسية، كما ناقش ماكرون الموضوع مباشرة مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

      ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي قوله: «هؤلاء الخمسة (أوربان ورؤساء وزراء بلجيكا والتشيك وسلوفاكيا وإيطاليا) تمكنوا من تحقيق هذا فقط لأن فرنسا وافقت على خطتهم».

      وفي الأسبوع الماضي، أسفرت القمة الأوروبية في بروكسل عن قرار الاتحاد الأوروبي بتجنب مصادرة الأصول الروسية، ومنح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية التكتل، في حين رفضت هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك المشاركة في تمويل القرض.

      من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مصادرة الأصول الروسية بأنها «سرقة»، محذرًا من أن أي محاولة لمصادرتها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة في الأسس المالية العالمية المعاصرة.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      روسيا تنفي أي محادثات مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية

      روسيا تنفي أي محادثات مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية

      رئيس وزراء المجر: العقوبات الغربية دمّرت أوروبا اقتصاديًا بدل هزيمة روسيا

      رئيس وزراء المجر: العقوبات الغربية دمّرت أوروبا اقتصاديًا بدل هزيمة روسيا

      استطلاع: غالبية الصينيين يعدّون العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا الأهم لبلادهم

      استطلاع: غالبية الصينيين يعدّون العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا الأهم لبلادهم