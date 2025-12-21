الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    جمعية رسالات تطلق مهرجان “الخيط القصير” للأفلام القصيرة

    مهرجان الخيط القصير للأفلام القصيرة تجربة ثقافية أطلقتها جمعة رسالات ..

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    احتفالات تكليف في مدارس المهدي(عج) ببعلبك والبزالية وشمسطار

    احتفالات تكليف في مدارس المهدي(عج) ببعلبك والبزالية وشمسطار

    انطلاق حملة تحصين الأبقار في البقاع الغربي لمكافحة الحمى القلاعية

    انطلاق حملة تحصين الأبقار في البقاع الغربي لمكافحة الحمى القلاعية

    منصة “خطوط” تطلق فيلم “ع قولتك ميسرة” برعاية وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله

    منصة “خطوط” تطلق فيلم “ع قولتك ميسرة” برعاية وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله