الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقجي يؤكد أن ايران لا تريد الحرب ولكنها على اتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان

      أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ان افضل طريق لمنع الحرب هي الاستعداد لها وان ايران لا ترحب بالحرب لكنها على اتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان.

      وفي مقابلة تلفزيونية كشف عراقجي ان الجمهورية الإسلامية في ايران اعادت بناء كل ما دمره العدوان الأميركي الصهيوني خلال حرب الاثني عشر يوما، مشددا على ان الوجود العسكري الأميركي في منطقة غرب اسيا هو سبب عدم الاستقرار فيها.

      من جهة أخرى اكد عراقجي ان ايران لا تزال طرفًا ملتزمًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومستعدة للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي يجب عليها العودة إلى واجبها المهني وتجنب أي تسييس، ورفض أي طلبات ذات دوافع سياسية.

      وفي السياق جدد عراقجي التاكيد ان تخصيب اليورانيوم هو حقٌ لايران ومسألة كرامة وطنية وفخر، لأنه إنجازٌ لعلمائها.

      للبحث في مواقف الوزير عراقجي، ينضم الينا من طهران المختص في الشؤون الايرانية الاستاذ مختار حداد.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: رؤية وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية موضوعية وواقعية وعملية

      عراقجي: رؤية وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية موضوعية وواقعية وعملية

      ايران… إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”

      ايران… إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”

      بقائي: أميركا تعاقب من يسعون لتحقيق العدالة وتُطلق أيدي مرتكبي الإبادة الجماعية

      بقائي: أميركا تعاقب من يسعون لتحقيق العدالة وتُطلق أيدي مرتكبي الإبادة الجماعية