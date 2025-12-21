حركة “أمل” تطلق دورات تدريبية للجان الشؤون الانتخابية والمعلوماتية في قضاء بنت جبيل

أطلقت دائرة حركة “أمل” الانتخابية في قضاء بنت جبيل الدورات التدريبية الخاصة بعمل لجنتي الشؤون الانتخابية والمعلوماتية في قرى وبلدات القضاء، وذلك في مجمع التحرير في بلدة تبنين، بحضور النائب أشرف بيضون، ومسؤول الشباب والرياضة في حركة “أمل” الدكتور علي ياسين، ورئيس الدائرة الانتخابية في قضاء بنت جبيل الدكتور محمد حمادي وأعضائها، إضافة إلى مسؤولي المناطق الحركية ولجان القرى الانتخابية في نطاق قضاء بنت جبيل، ولا سيما المسؤولين عن الشؤون الانتخابية والمعلوماتية.

وشكلت المناسبة فرصة لنقاش موسع حول الخطوات اللازمة لتحريك العملية الانتخابية، والمهام المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، تحدث رئيس اللجنة الانتخابية حمادي، فأكد بعد الإعلان عن “إنجاز تشكيل اللجان الانتخابية لكافة الشعب على مستوى قضاء بنت جبيل، وتوزيع المهام داخل هذه اللجان، أن هذه الخطوات، ولا سيما إطلاق عمل اللجنتين الانتخابية والمعلوماتية، تشكل ركيزة أساسية من ركائز تطوير العمل الحركي، وتعكس وعيا عميقا لحاجتنا إلى مواكبة التحولات المتسارعة في عالم السياسة والإدارة والانتخابات، حيث باتت المعلومة الدقيقة والتخطيط العلمي عنصرين حاسمين في وضع خطط عمل المستقبل”.

واعتبر الدكتور حمادي أن “اللجنة الانتخابية ليست مجرد إطار تقني أو إداري، بل هي مساحة للتفكير والتخطيط والاستشراف”، داعيا جميع اللجان إلى “العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل مع مختلف الهيئات التنظيمية، والاستفادة من طاقات الشباب وكفاءاتهم”، مؤكدا أن “الرهان الحقيقي هو على الإرادة الصلبة والعمل المنظم”.

بدوره، تحدث مسؤول الشباب والرياضة المركزي والشؤون المعلوماتية في الحركة الدكتور ياسين، فشرح المهام المطلوبة في هذا الإطار، مؤكدا “ضرورة الاستعداد الكامل لخوض الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، من خلال التحول جميعا إلى خلية نحل لا تهدأ حتى الوصول إلى الأهداف المنشودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام