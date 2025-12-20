رئيس مجلس النواب في العراق والقضاء الأعلى يبرزون دور الشهيد الحكيم في ترسيخ العدالة وبناء الدولة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أن الشهيد الحكيم أسهم في ترسيخ قيم العدالة والتعايش السلمي وبناء دولة دستورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية والإسراع في تشكيل الحكومة والالتزام بالمدد الدستورية.

ودعا المشهداني إلى مغادرة الخلافات السياسية، مؤكّدًا أهمية تحول العراق إلى دولة المواطنة الحقيقية، التي تضمن حقوق جميع أبنائه دون تمييز.

من جهته، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، إن الشهيد الحكيم كان صوتًا للحق في زمن الطغيان، معربًا عن وقوف الجميع إجلالًا واحترامًا لشهداء العراق الذين سطرت دماؤهم ملامح الوطنية.

وأضاف زيدان أن استذكار الشهداء يمثل تجديدًا للعهد والوفاء بحمايتهم، وأن المسؤولية تجاههم لا تقتصر على الكلمات، بل تمتد إلى رعاية أسرهم وإنصاف تضحياتهم، وتخليد ذكراهم في ذاكرة الأجيال، والعمل على صون الوطن وبناء الدولة وحماية سيادتها.

المصدر: واع