الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 26 حزيران/يونيو 2025

العناوين

صحيفة الاخبار:

الهنود الحمر.. “ترسانة” أميركا الدموية

تخصيص 2.7 مليار دولار لـ”إعادة الهيكلة”: الحكومة تدير ظهرها لـ”إعادة الإعمار”

مصرف الإسكان يمارس التمييز في خدمة من؟

قروض “مصرف الإسكان” ممنوعة عن الضاحية والجنوب والبقاع

الرواية الإيرانية تتقدّم.. “إسرائيل” في اليوم التالي: “تَعادل مرير”

تقدّمَ الجيش “الإسرائيلي” بطلب للحصول على نحو 11.7 مليار دولار لتعويض خسائره

توقّعات بارتفاع الكلفة إلى 20 مليارًا: “إسرائيل” تعاين آثار حربها

صحيفة البناء:

إيران تُعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية.. وتتمسك بحقها بتخصيب اليورانيوم

ترامب يشتبك مع مخابراته العسكرية والإعلام.. ومتفائل باتفاق سلام مع إيران

غزّة تصيب الكيان بالذهول بالضربات النوعية للمقاومة وتطعن في جدوى الحرب

صحيفة اللواء:

استعجال أميركي لحلّ “الخطوة – خطوة”.. وتباين رئاسي حول الآلية

لبنان يطلب التمديد لليونيفيل.. كشف خلية داعشية.. واستدعاء وزير الصناعة السابق إلى القضاء

ترامب من لاهاي للتفاوض مع طهران.. وإنهاء الحرب مع حماس

كمائن غزّة تحصد 7 جنود وتهزّ الاحتلال.. ووزراء اليمين للتصعيد

صحيفة الديار:

ترامب سنجتمع مع إيران الأسبوع القادم وقد نصل معها إلى اتفاق

الرئيس عون يشدد على أهمية اليونيفيل واستفزاز “إسرائيلي” ضدّ قادة القوات الدولية

بعد تفجير كنيسة مار الياس بدمشق تهديدات داعشية لكنائس حمص وحماة وحلب

تفجير كنيسة مار إلياس: “أنصار السنة” يتبنى… والسلطة تنكر وجوده!

صحيفة الجمهورية:

المنطقة بعد الحرب: معادلة جديدة

استئناف المقاوضات الأسبوع المقبل

حرب إيران تنفجر داخل أروقة واشنطن

مجزرة كنيسة دمشق: مخاوف مشروعة لا يبدّدها الكلام!!!

عينة من سيناريوهات “ترامبية” لإدارة المنطقة!

صحيفة النهار:

الملف الحدودي مجدّدًا في انتظار عودة برّاك

ترامب: رهان على تحول في موقف حماس

الميسر أون لاين: هل من قانون يضبط سوقه؟

صحيفة الشرق:

ترامب يهدّد بضرب إيران مجددًا ولبنان يطلب التمديد لـ”اليونيفيل”

7 جنود للاحتلال احترقوا في كمين

عون: للحفاظ على ثروة لبنان الفكرية

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-تقول مصادر روسية إنّ المسار الذي تركته الحرب الأميركية “الإسرائيلية” على إيران على الساحتين الدولية والإقليمية باستهداف منشآت نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى من دولة تملك سلاحًا نوويًا ولا تصرّح به وهي ليست دولة نوويّة معترفًا بها ولا تخضع لاتفاقيّة منع انتشار الأسلحة النووية أنتج حالة من الفوضى القانونية والعسكرية في ملف شديد الحساسية، وبعد صمود إيران وظهور قوّتها الصاروخية المبهرة والقلق من مستقبل برنامجها النوويّ والعجز عن إخضاعها بالقوّة صارت الحوافز الجاذبة للعودة إلى التفاوض أشدّ تعقيدًا ما يجعل طرح مستقبل البرنامج النووي “الإسرائيلي” على الطاولة شرطًا لبناء الاستقرار الإقليمي والدولي ولم يعُد بمستطاع أحد مجاراة “إسرائيل” في التركيز على البرنامج النووي الإيراني وتجاهل البرنامج النووي “الإسرائيلي”.

كواليس

-يؤكد خبراء أمنيون أميركيون في حوارات إعلامية علنيّة قناعاتهم بأنّ آثارًا كبيرة تركتها الضربة التي تلقتها “إسرائيل” خلال الحرب، بالرغم من نجاحها بتوجيه ضربات قاسية لإيران تشبه ما حلّ بألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتمّ تجاوزه خلال عقد واحد، لكن ما أصاب “إسرائيل” سوف تكون له تداعيات سرعان ما تظهر على صعيد الداخل “الإسرائيلي” بعد رؤية أن ثلث “تل أبيب” قد تمّ تدميره وأن الحديث عن الدولة المنيعة والحصينة قد تهاوى كما تهاوت الحجارة في شوارع “تل أبيب” وأن اليقين الوجودي قد أصيب بضربة قاسية تتم تغطيته بالصراخ سواء من القادة أو الجمهور وهذه حال صدمة موصوفة علميًا ترافقها حال إنكار ثمّ يبدأ التشكيك وتكبر الأسئلة وتكون الهجرة هي السمة الأهم للمرحلة المقبلة، وقد يغادر المنتمون إلى الطبقة الوسطى والمفكّرون والأدباء والشعراء والمخترعون والمستثمرون ويبقى الفقراء والعاديون وتصبح “إسرائيل” دولة فاشلة أشبه بالصومال، كما توقعت الـ”فورين أفيرز” قبل شهور.

صحيفة اللواء:

همس:

أدَّى تحييد القوات البحرية إلى عدم التعرُّض لحاملات النفط، مما بعث برسالة إيجابية، ساهمت في الاسراع بترتيبات إخراج وقف النار مع إيران.

أدَّى تحييد القوات البحرية إلى عدم التعرُّض لحاملات النفط، مما بعث برسالة إيجابية، ساهمت في الاسراع بترتيبات إخراج وقف النار مع إيران. غمز:

تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخرًا إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم!

تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخرًا إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم! لغز:

عاد تيار سياسي، للحديث عن المناصفة في وظائف مختلف الفئات في الدولة، متجاوزًا النص الدستوري الناظم لهذه الوضعية في المادّة 95.

صحيفة الجمهورية:

احتدم النقاش بين مسؤولين في حزب بارز، حول اقتراح أن يُقدم الحزب المذكور على خطوة لا تحظى بإجماع وطني، انتهى إلى صرف النظر عنها نظرًا لما قد تّرتبه من مخاطر.

قال أحد السفراء إن بلاده تعرّضت إلى خديعة كبرى، عرّضت مصيرها إلى الفناء، لو لم تلعب الصدفة والحظ دورهما في النجاة من تبعتها في آخر لحظة.

قال مسؤول كبير إنّه سمع من أحد الموفدين الأجانب كلاما للمرّة الأولى يَشي بشيء من الإطمئنان، حول تعاطي بلاده بجدية وفاعلية أكثر مع ملف شارك فيه.

المصدر: صحف