«كدنا نصطدم»… طائرة مدنية أميركية تتفادى اصطداماً بطائرة عسكرية فوق الكاريبي

نجت طائرة ركاب تابعة لشركة «جيت بلو» الأميركية، كانت متجهة من جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي إلى مدينة نيويورك، من حادث اصطدام جوي كاد أن يكون كارثياً، بعد اقترابها بشكل خطير من طائرة عسكرية أميركية لم تُفعّل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها.

وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي قبالة سواحل فنزويلا، عندما اضطر قائد طائرة إيرباص A320 إلى تغيير مسار الإقلاع بشكل عاجل لتفادي طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي.

وبحسب تسجيلات المحادثات اللاسلكية، أبلغ الطيار مركز مراقبة الحركة الجوية أنه رصد الطائرة العسكرية في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أنها لم تُفعّل جهاز الترانسبوندر الذي يتيح لبقية الطائرات وأنظمة الملاحة الجوية تحديد موقعها.

وقال قائد الطائرة المدنية خلال الاتصال: «كنا على وشك الاصطدام»، ليردّ مراقب الحركة الجوية قائلاً: «هذا أمر مُشين… مُشين»، قبل أن يؤكد صحة ما قاله الطيار.

من جهتها، أشادت شركة «جيت بلو» بتصرف طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنهم بادروا فوراً إلى الإبلاغ عن الحادث لإدارة الشركة، التي بدورها أخطرت السلطات الفدرالية الأميركية، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع أي تحقيق رسمي.

وفي تعليق على الحادث، أعلنت القيادة الجنوبية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، أنها تراجع ملابسات الواقعة، مشددة على أن السلامة الجوية تبقى أولوية قصوى.

المصدر: صحيفة لوفيغارو