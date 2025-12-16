السودان يتصدّر للعام الثالث قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية وتحذيرات من من “أكبر أزمة إنسانية مسجّلة”

تصدّر السودان مجددًا قائمة “مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية” الصادرة عن “لجنة الإنقاذ الدولية”، في تقرير نُشر اليوم الثلاثاء، في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف، وجاءت خلفه في الترتيب الأراضي الفلسطينية، ثم جنوب السودان، وإثيوبيا، وهايتي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان هذه القائمة، التي تسلط الضوء على الدول الـ20 الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو لتفاقم أزمات قائمة.​

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في بيان إن ما تشهده اللجنة على الأرض “ليس حادثًا مأساويًا”، موضحًا أن العالم لا يكتفي بالتقاعس عن الاستجابة للأزمة في السودان، بل إن “الأفعال والأقوال تساهم في تفاقمها وإطالة أمدها”.

وأضاف أن حجم الأزمة في السودان، الذي يتصدر قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، وأصبح “أكبر أزمة إنسانية مسجّلة على الإطلاق”، يمثّل دليلًا صارخًا على هذا الخلل.​

ونزح أكثر من 12 مليون شخص بالفعل جراء الحرب الدائرة في السودان، حيث يفتقر العاملون في المجال الإنساني إلى الموارد اللازمة لمساعدة الفارين، الذين تعرّض الكثير منهم للسرقة وفقدان الأقارب جراء العنف، فضلًا عن تسجيل حالات اغتصاب.

وأسفر الصراع في السودان، المستمر منذ أبريل/نيسان 2023، عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” حاليًا.​

وجاءت الأراضي الفلسطينية، ثم جنوب السودان، وإثيوبيا، وهايتي خلف السودان على قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية. وأشارت لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن هذه الدول العشرين لا تضم سوى نحو 12% من سكان العالم، لكنها تمثل 89% من المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، ما يعكس التركّز الشديد للأزمات في عدد محدود من الدول.

كما توقّعت اللجنة أن تضم هذه الدول أكثر من نصف من يعانون الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2029، مقارنة بنسبة تقارب ثلث الفقراء قبل عقد من الزمن.​

وتضم بقية الدول على القائمة كلًا من ميانمار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وبوركينا فاسو، ولبنان، وأفغانستان، والكاميرون، وتشاد، وكولومبيا، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا، واليمن، إلى جانب السودان والأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي.​

