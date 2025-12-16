مصدر أمني في غزة يكشف اعترافات جديدة لأحد المتورطين في اغتيال المقدم أحمد زمزم

كشف مصدر أمني عن اعترافات جديدة أدلى بها أحد عملاء المرتزقة المتورطين في جريمة اغتيال المقدم أحمد زمزم.

وبحسب مصدر أمني لمنصة «الحارس»، اعترف عميل معتقل، وهو أحد المتورطين الثلاثة في جريمة اغتيال المقدم أحمد زمزم، بأن العميل شوقي أبو نصيرة استدعاه وعميلين آخرين إلى لقاء مع ضابط في مخابرات الاحتلال، الذي أبلغهم بأن مهمتهم تتمثل في قتل المقدم زمزم، بحجة أنه يدير ملفاً أمنياً ستكون نهايته الوصول إليه وإلى آخرين من عملاء المرتزقة.

ووفقاً لاعترافات العميل المعتقل، قال إن ضابط مخابرات الاحتلال سلّمهم ثلاثة مسدسات مزودة بكواتم صوت، وثلاث دراجات كهربائية، وملابس مزودة بكاميرات صغيرة الحجم، وهواتف موصولة بسماعات لاسلكية، إضافة إلى إحداثيات مسار تحرك المقدم زمزم.

وفي سياق متصل، أكدت منصة «رادع» التابعة لأمن المقاومة، الأحد، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتورطين في جريمة اغتيال المقدم في جهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم.

وعاهدت المقاومة الشعب الفلسطيني على ملاحقة وتفكيك شبكات المرتزقة المدعومة من الاحتلال، مشيرة إلى أن جميع المعلومات الأولية تؤكد تورطها في جريمة الاغتيال، بتوجيه من جهاز «الشاباك».

كما دعت المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في مخيم المغازي، إلى الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو أشخاص يُشتبه بتورطهم في الجريمة.

المصدر: وكالة شهاب