    الصحة في غزة: 393 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار وانتشال 632

      أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 70,665 شهيداً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما استقبلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 الماضية شهيدين و6 إصابات.

      وأشارت في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 393 شهيدا، و1068 مصابا، فيما جرى انتشال 632 جثمانا من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

      وأشارت الوزارة إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، في وقت خلّفت فيه الهجمات دماراً هائلاً في البنية التحتية للقطاع، قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

      وتابعت الوزارة أنّ جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق أيضاً من خلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية وصفتها بـ”الكارثية”.

