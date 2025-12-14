بلدية الحلوسية تُنجز مشروع حقل الطاقة الشمسية لدعم بئر ودفّاش المياه

أنجزت بلدية الحلوسية الجنوبية أعمال تركيب حقل الطاقة الشمسية المؤلّف من 112 لوحًا شمسيًا، والمخصّص لتشغيل ودعم بئر المياه ودفّاش الضخ، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة خدمة المياه والتخفيف من أعباء الطاقة.

وقد نُفِّذ المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولى: شملت تركيب 56 لوح طاقة شمسية على سطح المدرسة الرسمية، وربطها بحقل الطاقة الشمسية المركّب على سطح الحسينية.

المرحلة الثانية: تضمنت تركيب 56 لوح طاقة شمسية لتشغيل الدفّاش، وشملت الأعمال استصلاح الأرض، وصبّ القواعد، وتركيب الهيكل الحديدي، وتنفيذ التجهيزات والتمديدات الكهربائية وأعمال التأريض، إضافةً إلى تركيب سياج الحماية والألواح الشمسية.

وتوجّهت بلدية الحلوسية “بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعية أوكسفام وفريقها العامل على التمويل والتنفيذ، وإلى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على تعاونها وموافقتها واهتمامها”، كما شكرت “جمعية العمل البلدي على الدعم والمتابعة والتوجيه والتشبيك، لما كان لذلك من دور أساسي في إنجاز هذا المشروع الحيوي”.

المصدر: موقع المنار