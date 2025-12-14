احتفال في بلدية علي النهري لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظمت بلدية علي النهري بالتعاون مع جمعية أجيال النور لتحفيظ القرآن الكريم، احتفالًا تكريميًا لـ 11 حافظًا وحافظةً لكامل القرآن الكريم من أبناء البلدة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية قدمها عضو المجلس البلدي ربيع صبحي حسن، الذي رحب بالحضور الكريم. ثم تلا القارئ محمد الحلاني آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة لرئيس بلدية علي النهري ملحم علي المكحل.

وأشار المكحل في كلمته إلى الدور المحوري للمؤسسات القرآنية في تعزيز القيم والمبادئ لدى الأجيال الناشئة، وأشاد بالجهود المباركة التي يبذلها فضيلة الشيخ مهدي الأحمر وجمعية أجيال النور في خدمة القرآن الكريم وتعليم الأجيال القيم الإيمانية. كما دعا المكحل الحضور إلى مواصلة دعم هذه المبادرات التي تساهم في بناء مجتمع يفتخر بمبادئه الدينية والأخلاقية.

وفي ختام الاحتفال، تم توزيع الأوسمة التقديرية على الحافظين والحافظات من أبناء بلدة علي النهري، تكريمًا لجهودهم المباركة في حفظ القرآن الكريم.

المصدر: موقع المنار