    عربي وإقليمي

    إيران تؤكد استمرار تصدير النفط رغم تفعيل آلية الزناد الأوروبية

      أكّد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن عمليات تصدير النفط الإيراني ستستمر دون أي تغيير، رغم تفعيل آلية الزناد «سناب باك» ضد إيران من قبل دول الترويكا الأوروبية.

      وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة أنباء «فارس»، أن مبيعات النفط الإيراني مستمرة كما كانت قبل تفعيل «سناب باك»، لافتاً إلى أن أي تقلبات في حجم المبيعات تعود إلى ديناميكية السوق والتغير في مؤشرات الأسعار والمتغيرات الدولية.

      وأضاف باك نجاد أن ظروف بيع النفط الإيراني مماثلة للظروف السابقة لتفعيل آلية الزناد، مشيراً إلى أن سوق النفط ديناميكي بطبيعته، وتتغير الأسعار ومؤشراتها الدولية خلال فترات محددة، كما أن التوترات في الساحة الدولية تؤثر على هذه المؤشرات.

      وشدّد الوزير قائلاً: «قد ينخفض أو يزيد حجم مبيعاتنا وفق ديناميكية السوق، وهذا لا يعني أننا غير قادرين على بيع النفط».

      المصدر: وكالة أنباء فارس

      ايران.. استشهاد 3 من ضباط إنفاذ القانون ومواطن شرق كرمان وملاحقة مسلحين في سيستان وبلوشستان

      إيران في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث اكتشاف الاحتياطيات المؤكدة للنحاس

      اللواء صفوي: أمريكا لا تستطيع التحكم في العلاقات الاقتصادية لإيران

