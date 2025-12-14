بلدية حزرتا تُطلق المرحلة الجديدة من تطوير البُنى التحتية وصيانة بعض الطرقات

أطلقت بلدية حزرتا البقاعية‎ المرحلة الجديدة من تطوير البُنى التحتية وصيانة بعض الطرقات في البلدة.

وأشارت البلدية في بيان لها إلى أنه “من خلال التعاون مع الشركة المتعهدة لإنجاز المجاري الصحية والتعاون الحثيث مع الفريق العامل والأهالي ومالكي الاراضي، تم ترسيم وتحديد طريق الزويتينة بعد استملاكه كحقّ عام للبلدية، ليتم بعدها تمديد شبكات الصرف الصحي وصبّه بالباطون ضمن مواصفات تضمن السلامة المرورية”.

وإذ توجهت البلدية بالشكر لكل من ساهم بإنجاز العمل، أكدت المُضيّ في تطبيق رؤيتها المُتكاملة لرفع مستوى البنى التحتية وتعزيز جودة الخدمات وِفق الإمكانيات والموارد المُتاحة.