تايلاند تعلن حظر تجول مع توسع القتال على الحدود مع كمبوديا

أعلنت تايلاند اليوم الأحد حظر التجول في إقليم ترات بجنوب شرق البلاد مع امتداد الاشتباكات مع كمبوديا إلى مناطق ساحلية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها، بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف القتال.

وأدت المناوشات المتكررة هذا العام منذ مقتل جندي كمبودي في مايو إلى نزوح مئات الآلاف على جانبي الحدود، وسط تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة بين تايلاند وكمبوديا على طول الحدود التي تمتد لمسافة 817 كلم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية الأميرال سوراسانت كونجسيري إن “الاشتباكات مستمرة” منذ إعلان كمبوديا استعدادها لوقف النار، مؤكداً أن تايلاند منفتحة على الحلول الدبلوماسية، لكن “على كمبوديا إيقاف العمليات القتالية أولاً”.

وفي تطورات ميدانية، دمرت القوات التايلاندية جسراً تستخدمه كمبوديا لإيصال الأسلحة الثقيلة وشنّت هجمات على مدفعية متمركزة في مقاطعة كوه كونج الساحلية، بينما اتهمت كمبوديا تايلاند بقصف بنية تحتية مدنية.

يشمل حظر التجول الجديد خمسة أحياء في إقليم ترات، باستثناء جزيرتي كوه تشانج وكوه كود السياحيتين، فيما لا يزال حظر التجول السابق مفروضاً في إقليم ساكيو شرق البلاد.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، مشدداً على ضرورة احترام الطرفين التزامات وقف النار وضمان السلام الدائم.

المصدر: رويترز