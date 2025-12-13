السبت   
    لبنان

    اليونيفيل توضح ملابسات مهمتها في بلدة يانوح وتحذّر من انتهاك القرار 1701

      صدر عن المتحدثة باسم قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانديس آرديل تعليق أوضحت فيه أنّ قوّات حفظ السلام رافقت، في وقتٍ سابق من اليوم، الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح، وذلك دعمًا لعملية تفتيش كان ينفّذها الجيش اللبناني في البلدة.

      وأشارت آرديل إلى أنّ قوّات اليونيفيل لم تدخل أيّ مبانٍ خلال هذه المهمّة، وغادرت المنطقة فور انتهاء عملية التفتيش.

      وأضافت أنّ قوّات حفظ السلام تلقّت لاحقًا، عبر الآلية المعتمدة، معلومات تفيد بنيّة الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على بلدة يانوح، لافتةً إلى أنّه جرى تذكير الجانب الإسرائيلي بأنّ أيّ عمل من هذا النوع يُعدّ انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

      المصدر: بيان

