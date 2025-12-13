السبت   
    وسائل اعلام العدو انسجاماً تاماً بين بعض المحرضين في الداخل اللبناني والصهاينة

    كلما ارتفعت أصوات التشويش الداخلية ضد المقاومة كلما وجد الصهاينة أمامهم المزيد من المحفزات للعدوان والضغط على لبنان حيث أظهرت التعليقات في وسائل اعلام العدو انسجاما تاما بين بعض المحرضين في الداخل اللبناني والصهاينة.

    على وقع متزامن تتناغم الحملات الصهيونية ضد المقاومة في لبنان مع بعض اصوات الداخل .فهذه الاصوات التي يصغي الصهاينة اليها جيدا باتت تفتح الباب امامهم ليطلوا على المشهد الداخلي وحجز حصة واضحة من خلال دعوتهم لملاقاة الاصوات التي تخاطبهم من لبنان من خلال العمل على تعزيز حضورها وتوفير الدعم لها من اجل عزل المقاومة ومحاصرتها والامعان في محاولة استهدافها بمختلف الوسائل والادوات .واللافت تركيز الاعلام العبري على تعزيز الاصوات في لبنان التي تدعو لتحويل المواجهة الى لبنانية – ايرانية بدلا من ان تكون صهيونية – لبنانية

    تقرير: حسن حجازي

     

    المصدر: موقع المنار

