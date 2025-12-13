السوداني: العراق خرج منتصرًا على الإرهاب ونسعى لعلاقة متوازنة مع الأمم المتحدة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد، إن العراق خرج منتصرًا على الإرهاب بتضحيات أبنائه، مؤكدًا أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت “الأكثر تنظيمًا”. وأعرب عن اعتزازه بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب العراق.

وأوضح السوداني أن علاقة العراق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” هي علاقة محورية، مشيرًا إلى أن انتهاء مهمتها لا يعني نهاية الشراكة مع العراق، بل إن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات مع الأمم المتحدة على أسس متوازنة.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية اعتمدت خلال الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم “سياسة متوازنة”.

وأضاف أنه يثمّن اختيار رئيس الجمهورية السابق برهم صالح مفوضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معلنًا تسمية أحد شوارع بغداد باسم “الأمم المتحدة” تكريمًا لدورها ودعمها المتواصل للعراق.

غوتيريش: العراق اليوم بلد مستقر وعلى العالم أن يفهم أنه دولة طبيعية

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن “العراق اليوم بلد مختلف ذو أمن وأمان ومستقر”. وأضاف: “نهنئ العراق على نجاح انتخاباته البرلمانية”.​

وأوضح غوتيريش: “شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب”، لافتًا إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الوضع في غزة واحترام وقف إطلاق النار.​

وأشار إلى أن هدف الأمم المتحدة كان دعم العراق وحكومته، مؤكدًا: “نقدّر التزام العراق بإعادة مواطنيه من مخيم الهول”. وختم بالقول: “الأمم المتحدة فخورة بأنها كان لها دور بالعراق، والعراق الآن دولة طبيعية ويجب أن يفهم العالم ذلك”.

المصدر: واع