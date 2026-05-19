الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تسمح لـ ” شهود عيان ” على جرائم نظام كييف لحضور اجتماعاتها

صرّح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن الأمم المتحدة لم تسمح لـ ” شهود عيان ” على جرائم نظام كييف لحضور اجتماعاتها.

وقال ميروشنيك في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: يُعدّ اعتماد المنظمات غير الحكومية والتطوعية المنغمسة في الأحداث والتي يمكنها تقديم معلومات عن مواضيع تتراوح بدءاً من ( الاعتداءات) على الطواقم الطبية أثناء النزاعات، وصولاً إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال في مناطق النزاع أمرًا صعبًا.

وفي الوقت نفسه، أكد السفير أنه يوجد على الجانب الأوكراني عشرات المنظمات غير الحكومية التي حصلت على الضوء الأخضر.

واختتم ميروشنيك حديثه قائلاً: “إنهم يمنحونها (في إشارة إلى أوكرانيا) فرصة التواجد في المحافل الدولية”.

كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، دعا أمس الاثنين، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل موراتينوس، للرد على اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته على موقعها الإلكتروني: “تم توجيه نداء عاجل لرئيس تحالف الحضارات ندعوه فيه للاستجابة السريعة على الوضع المتعلق باضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا”.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، يوم الخميس، بأن رعاة كييف الغربيون يتجاهلون جرائم نظام زيلينسكي وتحوله إلى دكتاتورية كاملة الأركان.

