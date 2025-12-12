على هامش قمة عشق آباد… مباحثات إيرانية-روسية تؤكد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي، على هامش قمة السلام والثقة الدولية المنعقدة في العاصمة التركمانية عشق آباد، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك ومسار التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدّد الرئيس بزشكيان على عزم طهران تنفيذ الاتفاق الشامل مع موسكو، معربًا عن تقدير بلاده للمواقف الروسية الداعمة للسياسات الدولية للجمهورية الإسلامية. وقال: “نحن ممتنون لمواقف روسيا في الدفاع عن ثوابتنا الدولية”.

وكشف بزشكيان أنه يتابع أسبوعياً مشروع خط سكة حديد رشت–أستارا الهادف إلى استكمال ممر الشمال–الجنوب الحيوي، مؤكّدًا أن العمل يسير بوتيرة متسارعة على أن يكتمل المسار كاملاً قبل نهاية العام.

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي أنّ بلاده تبحث مع إيران التعاون في قطاعي الغاز والكهرباء، إلى جانب مشاريع مشتركة في نقل الطاقة، مشيراً إلى الإرادة المتبادلة لتوسيع مساحات الشراكة.

كما لفت الجانب الروسي إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا متصاعدًا يومًا بعد يوم، مع التأكيد على التطلع إلى تطوير ممر الشمال–الجنوب وتعزيز التعاون القائم في محطة بوشهر للطاقة .

المصدر: موقع المنار