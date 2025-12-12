بلدية بليدا تطلق حملة “إزرَع زيتون” دعمًا لصمود الأهالي

أعلنت بلدية بليدا عن إطلاق حملة “إزرَع زيتون” دعمًا لصمود الأهالي، وانسجامًا مع دورها في حماية الأرض وتثبيت أهلها رغم كل التحديات.

وتهدف الحملة إلى تشجيع الأهالي على زراعة أشجار الزيتون في أراضيهم، ودعم جهود إعادة إحياء المساحات المُتضررة، وترسيخ ثقافة الزراعة المُستدامة وتعزيز الارتباط بالأرض.

وأشارت البلدية في بيان، أن الحملة ستدعم “بمساهمة مالية” ثمن الغروس (غروس الزيتون البلدي حصراً والمُعتمدة ضمن هذا المشروع)، وأن تنفيذها سيتم بالتعاون مع جهات مانحة وشركاء آخرين لتأمين أفضل دعم ممكن للمزارعين.

ولضمان التوزيع المُنظّم والعادل، ستقوم البلدية بإجراء إحصاء لتحديد الكميات المطلوبة من الغروس عبر التسجيل برسالة نصية على رقم الواتس آب (70936269) أو مُباشرةً في مبنى البلدية.

ونفت البلدية أي ارتباط لهذه الحملة بمشروع وزارة الزراعة الذي يتطلب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، مؤكدةً أن هذه المبادرة مُستقلة عن إجراءات الوزارة وآلياتها.

وأضافت أن موعد إطلاق الحملة سيكون بين الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول ٢٠٢٥ والأسبوع الأول من شهر كانون الثاني ٢٠٢٦.

وأكدت بلدية بليدا أن زراعة الزيتون ليست مجرد مبادرة زراعية، بل فعل صمود يُعيد الحياة إلى الأرض ويُكرّس حضور أهلها رغم كل الظروف.

المصدر: جمعية العمل البلدي