المفتي قبلان: لسنا ضعفاء وحقوقنا نريدها وسنأخذها

دعا المفتي الجعفري الممتاز في لبنان، الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، إلى التنبه والحذر من لعبة السواتر ومشاريع الاختراق الشيطانية.

وقال المفتي قبلان “يجب منع كل دعوة تريد الانتقام من وحدتنا ومصالحنا وعقيدتنا الوطنية وتضحياتنا المقاومة”، وتابع “اليوم الثنائي الوطني، حركة أمل وحزب الله، يمثّلان الطائفة الشيعية ومصالحها وفقًا للشراكة الميثاقية، وهما خيارنا الوثيق ولا بديل عنهما”.

وأضاف المفتي قبلان “كل قرية ومدينة في الجنوب والبقاع والضاحية خيارها الإمام السيد موسى الصدر وحامل أمانته الرئيس نبيه بري والسيد الشهيد حسن نصرالله، وعدونا إسرائيل ولن نخجل ولن نخاف، وخيارنا الجيش والشعب والمقاومة، ولسنا ممن يبيع وطنه”، وأكد: “لسنا ضعفاء ولن نكون ضعفاء لأننا أهل هذا البلد، ولنا حقوق نريدها وسنأخذها ولن يمنعنا أحد منها على الإطلاق”.

وذكّر المفتي قبلان أنّ “لبنان بالصيغة الدستورية شراكة توافقية وعائلة وطنية، ومصالح لبنان تعني مصالح اللبنانيين لا مصالح الآخرين ووكلائهم”، وتابع: “ما يجري في الغرف المظلمة يضع البلد كله على كفّ عفريت، والإصرار على مشاريع التطويق الأمني والخنق المالي وتجاهل قضايا الإغاثة الوطنية واللعب لصالح الخارج يزيد من منسوب المخاطر على هذا البلد”، وأضاف: “ما أحوجنا لحكومة تُصنع في لبنان وتحميه وتمنع الانقسام فيه”.

ووجّه المفتي قبلان كلمة أخيرة للمبعوث الأميركي توم براك، قائلاً: “لبنان لبنان، وما لم يستطع الإسرائيلي رغم شراكتكم أنتم والأطلسي معه زمن الحرب لن يستطيعه أحد في هذا العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام