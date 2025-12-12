الجمعة   
    لبنان

    العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك السيادة اللبنانية

      واصل العدو الإسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية والقرار الدولي رقم 1701 وإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يشن سلسلة غارات على منطقة جبل الريحان وإقليم التفاح في جنوب لبنان”.

      كما أفاد مراسل المنار عن “غارات لطيران العدو طالت الجرمق والريحان وبريج – جباع وأنصار – الزرارية وتبنا وزلايا ووادي حومين – رومين في جنوب لبنان”.

      من جهة ثانية، لفت مراسل المنار إلى أن “الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منطقة حمى بلدة زلايا في البقاع الغربي”.

      المصدر: موقع المنار

      غزة: تصاعد عدد الشهداء وتفاقم معاناة النازحين بين العدوان والمنخفض الجوي

      عرض لبناني أمام القمة العربية الفرنسية يؤكد الحاجة إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

      جلسة تشريعية لافتة و دعم لصندوق تعويضات الهيئة التعليمية

