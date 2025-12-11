الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    لبنان يغرق في العتمة: تبدّل في الوقائع وغياب شبه كامل للكهرباء

      تقرير: جعفر عباس

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      نهضة خضراء على ضفاف الليطاني: مبادرة لإعادة التأهيل وحماية النهر

      نهضة خضراء على ضفاف الليطاني: مبادرة لإعادة التأهيل وحماية النهر

      إضراب شامل يشلّ الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية اليوم

      إضراب شامل يشلّ الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية اليوم

      الجيش اللبناني يطلق محاولة لترميم قلعة طرابلس وصون إرثها التاريخي

      الجيش اللبناني يطلق محاولة لترميم قلعة طرابلس وصون إرثها التاريخي